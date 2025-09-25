Иранская энергетическая революция: Росатом выдаёт Тегерану технологии будущего

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Иран и Россия наметили совместные проекты по возведению крупных атомных электростанций и объектов малой мощности.

Флаг Ирана
Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Ирана

Об этом на московском международном саммите рассказал вице-президент Ирана Мохаммад Эслами, который также возглавляет национальную организацию по ядерной энергии.

По его словам, достигнуты договоренности с российской госкорпорацией "Росатом" о реализации таких инициатив, и стороны намерены двигаться дальше, чтобы добиться успеха в этой области. Эслами выразил признательность Москве за вклад в развитие станции "Бушер", отметив, что она уже обеспечивает стабильные поставки электричества, а расширение идет опережающими темпами.

Накануне в столице Эслами и глава "Росатома" Алексей Лихачев обменялись подписями под соглашением о взаимопонимании, касающимся строительства малых АЭС на территории Ирана. Как уточнили в пресс-службе иранской организации, в ближайшее время последуют контракты на проектирование и монтаж таких сооружений.

В настоящее время в Иране работает лишь одна подобная установка — в Бушере, возводимая при активном участии российских специалистов. Первый энергоблок, завершенный с помощью Москвы, интегрировали в энергосеть страны осенью 2011 года. Сейчас ведутся работы по второй фазе, включая два дополнительных блока.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
