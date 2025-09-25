Отсутствие договора о сокращении стратегических наступательных вооружений сделает международную среду существенно более рискованной.
Об этом в беседе с представителями прессы рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что такой сценарий таит в себе серьезные вызовы для сохранения равновесия в сфере глобальной безопасности и способен спровоцировать рост напряженности на планетарном уровне.
На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.