Песков нарисовал картину апокалипсиса: мир без ДСНВ уже не спасти

Отсутствие договора о сокращении стратегических наступательных вооружений сделает международную среду существенно более рискованной.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дмитрий Песков

Об этом в беседе с представителями прессы рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что такой сценарий таит в себе серьезные вызовы для сохранения равновесия в сфере глобальной безопасности и способен спровоцировать рост напряженности на планетарном уровне.