Москва бросает вызов Вашингтону: Россия ждёт решения по ДСНВ

В Кремле рассчитывают получить отклик от Вашингтона на недавнюю инициативу президента Владимира Путина относительно договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.
Об этом в беседе с журналистами рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, московские предложения в целом находят понимание у партнеров, поэтому теперь ключевым становится позиция американской стороны в этом двустороннем обмене.
На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.