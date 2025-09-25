Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Настало время остановиться: Трамп требует от России закончить конфликт на Украине
Лавров сорвал маску с Запада: истинное лицо глобальной экономики шокирует
Экономика vs политика: Лавров проводит границу, которую никто не смеет переступить
Трамп сорвал маску с Европы: тайное стало явным в борьбе с Россией
Послание от первой планеты: камни старше 4,5 миллиарда лет раскрывают тайну Солнечной системы
Трансатлантический скандал: Европа тайно душит авиагигантов США
Красная кнопка безопасности: Путин назвал главное правило атомной эпохи
США объявили войну российской нефти: Эрдоган получил ультиматум
Своя морковка — чужой яд: почему даже домашние овощи прячут опасные дозы нитратов

Москва бросает вызов Вашингтону: Россия ждёт решения по ДСНВ

0:29
Мир

В Кремле рассчитывают получить отклик от Вашингтона на недавнюю инициативу президента Владимира Путина относительно договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Об этом в беседе с журналистами рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, московские предложения в целом находят понимание у партнеров, поэтому теперь ключевым становится позиция американской стороны в этом двустороннем обмене.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Феномен рыбного дождя: сезонная тайна поражает учёных и местное население Гондураса
Наука и техника
Феномен рыбного дождя: сезонная тайна поражает учёных и местное население Гондураса
Сутулость уходит за минуты: упражнение, которое возвращает плечам правильную форму
Новости спорта
Сутулость уходит за минуты: упражнение, которое возвращает плечам правильную форму
Ажурные блины — не магия: простой приём, который знают только хозяйки со стажем
Еда и рецепты
Ажурные блины — не магия: простой приём, который знают только хозяйки со стажем
Популярное
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка

На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.

Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Климат в автомобиле: эволюция автокондиционеров от прошлого к настоящему Сергей Милешкин Китайский акцент на Амурской осени: что осталось за кадром фестивальных дней Анжела Якубовская Франция смотрела в недоумении: экс-президент Николя Саркози превратился в зэка Игорь Буккер
Болгария собирается оставить без российского газа три страны
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
Китай показал, чей Крым: суда, безвиз и готовность строить объекты любой сложности
Китай показал, чей Крым: суда, безвиз и готовность строить объекты любой сложности
Последние материалы
Кратеры глубиной со столичные небоскрёбы: учёные раскрыли тайну гигантских провалов Сибири
Хотела блонд — получила метлу: секрет окрашивания без ломкости и сухости
Климат в автомобиле: эволюция автокондиционеров от прошлого к настоящему
Неожиданный поворот: закрытый замок Аллы Пугачёвой может стать тюрьмой для иноагентов
Сковорода чернее ночи? Этот дедовский способ стирает вековой нагар без усилий и химии
Игрушка из грязи превратилась в сенсацию: британец чуть не расколол артефакт 2000-летней давности
Эволюционный абсурд: зачем природе понадобилось создать зверя, который сам себе роет могилу
Завтрак в 7 утра, ужин в 7 вечера: врач раскрыл секрет сжигания жира на животе
Китайский акцент на Амурской осени: что осталось за кадром фестивальных дней
Алгоритмы скрывают риск: когда добрые советы превращаются в ловушку для доверчивых
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.