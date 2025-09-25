Москва бросает вызов Вашингтону: Россия ждёт решения по ДСНВ

Мир

В Кремле рассчитывают получить отклик от Вашингтона на недавнюю инициативу президента Владимира Путина относительно договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Об этом в беседе с журналистами рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, московские предложения в целом находят понимание у партнеров, поэтому теперь ключевым становится позиция американской стороны в этом двустороннем обмене.