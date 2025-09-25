Росатом взорвал мозг миру: реактор, который пишет музыку

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Президент России Владимир Путин вместе с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым продемонстрировали участникам международного атомного саммита модель водо-водяного энергетического реактора, для которой нейросеть сгенерировала уникальную мелодию.

Калининская АЭС фасад новый Росатом
Фото: commons.wikimedia.org by SergioBS, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Калининская АЭС фасад новый Росатом

Это произошло на выставке в столице, где собрались зарубежные политики и специалисты отрасли.

В четверг Путин прибыл на мероприятие, проходящее на ВДНХ. В сопровождении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, иностранных глав делегаций и экспертов из разных стран он осмотрел экспозицию музея "Атом". Лихачев выступил в роли гида, подробно рассказав о экспонатах.

В центре внимания оказалась модель реактора ВВЭР — ключевого элемента российских АЭС и основного экспортного предложения корпорации. Руководитель "Росатома" объяснил, что услышанная композиция создана алгоритмами искусственного интеллекта на базе мощного вычислительного комплекса, без участия живых музыкантов или традиционных инструментов.

Путин добавил, что процесс обошелся без каких-либо внешних приспособлений.

Затем посетителям показали принцип функционирования установки в действии. Постоянная коллекция музея освещает эволюцию отечественной ядерной промышленности, ее вклад в глобальные изменения и применения разработок за пределами энергетики — от медицинской диагностики до инноваций в материалах и цифровизации.

Событие в формате "Мировой атомной недели" акцентирует внимание на ядерных технологиях и связанных направлениях, отмечая восьмидесятилетие российской отрасли. Оно продлится до 28 сентября.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
