Мир

Руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предложил установить связи между своей организацией и Новым банком развития (НБР) стран БРИКС.

АЭС Темелин
Фото: commons.wikimedia.org by ChNPP, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
АЭС Темелин

Выступая на глобальном атомном саммите, он выразил признательность президенту России Владимиру Путину за вклад в создание этого финансового института и отметил, что такой шаг мог бы стать полезным для совместных проектов.

Гросси подчеркнул, что агентство еще не реализовало подобное взаимодействие, но слова Путина вдохновили на размышления о подписании соглашения о взаимопонимании с НБР. Это могло бы открыть новые горизонты в финансировании инициатив по ядерной энергетике.

Мероприятие, известное как "Мировая атомная неделя", фокусируется на инновациях в отрасли и приурочено к юбилею российской атомной промышленности. Оно проходит с 25 по 28 сентября в Москве.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
