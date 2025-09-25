Демократическая Палестина: Аббас заявил о проведении выборов

Лидер Палестины Махмуд Аббас анонсировал планы по проведению президентских и парламентских голосований в ближайший год после завершения боевых действий в секторе Газа.
В своем видеообращении к делегатам 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН он призвал международное сообщество оказать содействие в реорганизации структур и подготовке к таким выборам.
Аббас также рассказал, что поручил специальной комиссии в течение трех месяцев доработать проект временной конституции. По окончании этой работы планируется передать полномочия от нынешней Национальной администрации к органам будущего палестинского государства.
Ранее палестинский глава подчеркивал готовность своей команды принять управление над Газой, заменив там движение ХАМАС. Из-за отказа Вашингтона в выдаче визы Аббасу пришлось обращаться к слушателям в формате дистанционного выступления.
