Демократическая Палестина: Аббас заявил о проведении выборов

0:59
Мир

Лидер Палестины Махмуд Аббас анонсировал планы по проведению президентских и парламентских голосований в ближайший год после завершения боевых действий в секторе Газа.

Палестинцы
Фото: commons.wikimedia.org by Makbula Nassar مقبولة نصار, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Палестинцы

В своем видеообращении к делегатам 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН он призвал международное сообщество оказать содействие в реорганизации структур и подготовке к таким выборам.

Аббас также рассказал, что поручил специальной комиссии в течение трех месяцев доработать проект временной конституции. По окончании этой работы планируется передать полномочия от нынешней Национальной администрации к органам будущего палестинского государства.

Ранее палестинский глава подчеркивал готовность своей команды принять управление над Газой, заменив там движение ХАМАС. Из-за отказа Вашингтона в выдаче визы Аббасу пришлось обращаться к слушателям в формате дистанционного выступления.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
