Атомный щит Ирана: Россия выдала Тегерану мощный козырь

0:53 Your browser does not support the audio element. Мир

Российская госкорпорация "Росатом" углубляет партнерство с Ираном в области мирного применения ядерных разработок.

Фото: commons.wikimedia.org by Mostafameraji, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Флаг Ирана

Об этом в четверг сообщил глава компании Алексей Лихачев во время выступления на международном атомном саммите.

Как отметил руководитель, взаимодействие в этой сфере набирает обороты, охватывая новые направления. Форум, прошедший под эгидой "Мировой атомной недели", стал площадкой для обсуждения перехода к инновационным подходам в энергетике.

Накануне в столице Лихачев встретился с вице-президентом Ирана Мохаммадом Эслами, который также курирует национальную организацию по атомной энергии. Стороны обменялись подписями под документом о взаимопонимании, посвященным совместным проектам по возведению станций малой мощности на территории Ирана.