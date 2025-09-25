Атомный щит Ирана: Россия выдала Тегерану мощный козырь

Российская госкорпорация "Росатом" углубляет партнерство с Ираном в области мирного применения ядерных разработок.
Об этом в четверг сообщил глава компании Алексей Лихачев во время выступления на международном атомном саммите.
Как отметил руководитель, взаимодействие в этой сфере набирает обороты, охватывая новые направления. Форум, прошедший под эгидой "Мировой атомной недели", стал площадкой для обсуждения перехода к инновационным подходам в энергетике.
Накануне в столице Лихачев встретился с вице-президентом Ирана Мохаммадом Эслами, который также курирует национальную организацию по атомной энергии. Стороны обменялись подписями под документом о взаимопонимании, посвященным совместным проектам по возведению станций малой мощности на территории Ирана.
