Украина в тупике: 9 из 10 граждан поставили властям страшный диагноз

Мир

Жители Украины в подавляющем большинстве разочарованы усилиями по борьбе с коррупцией, показывают свежие данные социологического исследования.

киев
Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
киев

Согласно опросу, проведенному группой "Рейтинг", 86% опрошенных выразили несогласие с текущими реформами в этой сфере, подчеркивая, что проблема остается одним из главных препятствий для обновления страны.

Как указано в отчете организации, такие настроения сохраняются на высоком уровне, делая тему коррупции приоритетом для властей. Исследование осуществлялось с 31 июля по 5 августа 2025 года с помощью компьютерных телефонных звонков на основе случайного отбора участников. В нем приняли участие две тысячи человек, а выборка учитывала возраст, гендер и место проживания, с погрешностью не выше 2,2% при 95-процентной уверенности в результатах.

Ранее, в апреле, издание "Украинская правда" приводило итоги похожего анализа, где свыше половины граждан назвали взяточничество ключевой опасностью для прогресса нации.

