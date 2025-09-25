Вена против санкций: Гросси пригласил Россию на ядерный саммит

Рафаэль Гросси, глава Международного агентства по атомной энергии, во время выступления на ключевой сессии в Москве предложил российским специалистам присоединиться к стартовой глобальной встрече по развитию ядерных технологий.

Фото: commons.wikimedia.org by IAEA Imagebank, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Рафаэль Гросси

По его словам, событие в австрийской столице соберет участников со всех континентов — от европейских до азиатских корпораций — для обмена идеями на стыке энергетики и цифровых инноваций.

Мероприятие запланировано на конец года и станет платформой для демонстрации достижений в отрасли, где искусственный интеллект играет растущую роль.