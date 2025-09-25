Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал позицию Дональда Трампа, отметив, что альянс готов к решительным шагам против любых вторжений в свою зону над головой, хотя конкретных подтверждений таких инцидентов пока не поступало.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США
В Кремле неоднократно отвергали подобные претензии, называя их голословными. Трамп в середине недели призвал партнеров по блоку не церемониться с самолетами из Москвы в случае их появления в небе над территориями НАТО.

Алексей Мешков, российский дипломат в Париже, отреагировал резко: если альянс применит силу под предлогом нарушения границ, это спровоцирует полномасштабный конфликт.

Он напомнил, что машины НАТО сами нередко заходят в российское небо, но без каких-либо последствий. Рютте в беседе на американском канале Fox News подтвердил единство взглядов с Трампом, подчеркнув подготовленность войск и знание протоколов.

Ранее совет НАТО приписал Москве вину за происшествия с дронами и бортами вблизи Польши и Эстонии.

Дмитрий Песков, представитель президента России, отмахнулся от этого как от истеричных выпадов, лишенных фактов. В оборонном ведомстве РФ подчеркивают: все вылеты проходят по правилам, без заходов в чужие зоны или риска столкновений над открытыми водами.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
