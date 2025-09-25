Атомный союз: Лукашенко попросил Росатом остаться в Беларуси навсегда

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Александр Лукашенко на международной площадке обратился к руководству "Росатома" с просьбой сохранить присутствие в своей стране и расширить совместные инициативы в гражданских секторах, в первую очередь в медицинской сфере.

Александр Лукашенко
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Александр Лукашенко

Он выразил уверенность, что сможет добиться поддержки от Владимира Путина для продолжения таких проектов, опираясь на успешный опыт предыдущих лет.

Белорусский лидер выразил признательность экс-главы корпорации Сергею Кириенко и его преемнику Алексею Лихачеву за воплощение амбициозной программы по возведению первой национальной станции. По его словам, это не только укрепило энергетическую независимость, но и заложило основу для дальнейшего взаимодействия.

