США на грани исторического решения: Палестина стучит в дверь Белого дома

2:18 Your browser does not support the audio element. Мир

Сорок с лишним законодателей от Демократической партии в нижней палате американского парламента в пятницу отправят обращение Дональду Трампу и его госсекретарю Марко Рубио с настоятельной просьбой официально узаконить палестинское образование.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ трамп

По данным британского издания Guardian, инициатор документа — конгрессмен из Калифорнии Ро Ханна — уже собрал 46 автографов и рассчитывает набрать больше полусотни к моменту отправки.

Авторы подчеркивают, что защита жизней в регионе неотделима от уважения к национальным правам палестинцев, и призывают все государства, включая Штаты, последовать примеру тех, кто уже сделал шаг.

Ханна в беседе с журналистами отметил, что послание не заставит Белый дом действовать силой, но должно передать однозначный месседж. В письме предлагается взять за основу инициативу французского лидера Эммануэля Макрона от начала 2025-го, которая гарантирует безопасность Израиля через демилитаризацию и отстранение ХАМАС от контроля над Газой. Это потребует координации усилий с Палестинской автономией, арабскими партнерами и самим Тель-Авивом для устойчивого мира.

В последние дни волна признаний прокатилась по Европе и за ее пределами: Лондон сделал это 21 сентября, за ним последовали Канберра, Оттава и Лиссабон, а в воскресенье к ним присоединились Париж, Брюссель и Люксембург. Такие шаги вызвали резкий отпор со стороны Израиля и Вашингтона. Премьер Биньямин Нетаньяху пообещал ответить после завершения сессии Генассамблеи ООН в конце месяца.

В прошлом году американцы заблокировали полное включение Палестины в структуру всемирной организации. Тем не менее, с 2024-го ее суверенитет подтвердили десять стран, среди которых Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.

Москва, в свою очередь, настаивает на единственном пути — формировании независимого образования по схеме Совета Безопасности ООН, с учетом линий 1967-го и статусом Восточного Иерусалима как столицы.