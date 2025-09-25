Росатом вошёл в святая святых: Россия получила доступ к китайским ядерным секретам

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Государственная корпорация "Росатом" присоединилась к амбициозной инициативе в Китае, направленной на безопасное укрытие высокоопасных радиоактивных веществ под землей.

Документ о сотрудничестве заключили в Москве во время Мировой атомной недели представители топливного подразделения российской компании и специалисты Пекинского института геологии урана. Это открывает двери для совместных экспериментов в пустыне Гоби.

В рамках международной программы MonEH, посвященной мониторингу и анализу водных процессов во время подземных разработок, российские ученые получат возможность работать на площадке Бэйшань в провинции Ганьсу. Они войдут в состав команды, обменяются данными по полевым тестам и внесут вклад в гидрогеологические обследования. Такой доступ позволит глубже изучить условия для долгосрочного изолята отходов.

Интерес Москвы к этому объекту объясняется параллелями с отечественными планами. В Красноярском крае сейчас возводят похожую подземную установку для аналогичных целей. Оба сооружения опираются на схожие геологические структуры, что делает обмен опытом особенно ценным.

Китайская лаборатория Бэйшань предназначена для тестов на пригодность территории к хранению активных материалов. Здесь создадут две экспериментальные зоны на глубинах 280 и 560 метров, где проверят надежность изоляции. 

