Миллиарды на ветер: аудиторы США раскрыли пропавшие деньги на Украине

Американские аудиторы наткнулись на серьезные несоответствия в документах, касающихся финансовой поддержки Украины.

Фото: commons.wikimedia.org by FrankBrueck, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Соединенных Штатов Америки

По данным свежего доклада Счетной палаты США, разница между отчетами Агентства по международному развитию (USAID) и проверяющей фирмой Deloitte достигла 212 миллионов долларов. Это касается переводов на прямое финансирование бюджета Киева за период с июня 2022-го по май 2023-го. Информация стала известна из материалов, проанализированных РИА Новости.

С начала 2023 года Deloitte вела отдельный учет помощи, опираясь на подробные сведения о тратах украинских властей и передавая их в USAID. Агентство же в основном полагалось на обобщенные данные от Всемирного банка, хотя методологию Deloitte признавали более надежной.

В итоге аудит выявил расхождения по тринадцати направлениям расходов в указанный интервал.

Особо отметили 27 эпизодов с разницей в цифрах, включая июнь 2022-го: USAID отчиталась о 471 миллионе на оплату труда чиновников, в то время как Deloitte указала лишь 361 миллион. Кроме того, исполнители работ выявили уязвимости в контроле за средствами на месте, которые ранее не считались приоритетными для USAID.

После того как в июле 2025-го эти обязанности перешли к Госдепартаменту, эксперты посоветовали ужесточить надзор за бюджетными вливаниями.