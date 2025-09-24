За спиной Европы: Лавров провернул в ООН тайный ход против ЕС

В разгар осенней сессии ООН российский министр внешней политики Сергей Лавров провел закрытую беседу с венгерским коллегой Петером Сийярто.
Встреча прошла 24 сентября в Нью-Йорке, на полях восьмидесятой Генассамблеи. Дипломаты затронули насущные темы работы международной организации и текущие вызовы на мировой арене, уделив особое внимание развитию событий вокруг украинского кризиса.
Как уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве, разговор носил характер обмена взглядами.
Стороны обсудили приоритеты ООН, включая реформы и повестку дня, а также проанализировали риски эскалации в Европе. Венгрия, традиционно отстаивающая прагматичный подход в ЕС, подчеркнула интерес к диалогу с Москвой, несмотря на общий фон напряженности.
