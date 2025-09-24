Запрещённая правда: Европа начала осуждать сторонников России в соцсетях

В чешской столице вынесли необычный приговор, который заставляет задуматься о границах свободы слова в Европе.

Фото: commons.wikimedia.org by MurderousPass, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Прага

Местный городской суд обязал 48-летнего жителя провести сотню часов за полезным трудом в общественных местах. Причина — его публикации в интернете, где он выражал поддержку операциям Москвы на территории соседней страны. Такие высказывания, по местным законам, считаются серьезным проступком, за который полагается тюремный срок от полугода до трех лет.

О деталях рассказал представитель прокуратуры столицы Алеш Цимбала.

Он пояснил, что подсудимый, родившийся в 1975 году, активно делился мнениями в социальных сетях, что и привлекло внимание властей. Суд учел обстоятельства и выбрал мягкий вариант наказания — без изоляции, но с обязательным вкладом в городскую жизнь. Обвиняемый принял решение без споров, так что вердикт начал действовать уже в среду.