Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Звезда Comedy Woman рухнула с кровати: раскрыта тайна ночного происшествия
Ваш подоконник — кладбище цветов: чайный ритуал превращает увядание в новый взрыв бутонов
Секретный приём превратит жирную грудинку в гастрономический шедевр: загадка кроется в имбирном пиве
За спиной Европы: Лавров провернул в ООН тайный ход против ЕС
От скромного хэтчбека до авто для миллиардеров: вот что скрывают разные серии BMW
Тайный план НАТО раскрыт: альянс готовится атаковать Россию невидимым оружием
Осенний детокс для кожи: как победить акне до Нового года
Тайна детской улыбки: как один визит избавляет от нескольких лет лечения — даже когда зубов ещё нет
Трамп взорвал Европу: первый союзник в ЕС поддержал его критику системы

Запрещённая правда: Европа начала осуждать сторонников России в соцсетях

Мир

В чешской столице вынесли необычный приговор, который заставляет задуматься о границах свободы слова в Европе.

Прага
Фото: commons.wikimedia.org by MurderousPass, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Прага

Местный городской суд обязал 48-летнего жителя провести сотню часов за полезным трудом в общественных местах. Причина — его публикации в интернете, где он выражал поддержку операциям Москвы на территории соседней страны. Такие высказывания, по местным законам, считаются серьезным проступком, за который полагается тюремный срок от полугода до трех лет.

О деталях рассказал представитель прокуратуры столицы Алеш Цимбала.

Он пояснил, что подсудимый, родившийся в 1975 году, активно делился мнениями в социальных сетях, что и привлекло внимание властей. Суд учел обстоятельства и выбрал мягкий вариант наказания — без изоляции, но с обязательным вкладом в городскую жизнь. Обвиняемый принял решение без споров, так что вердикт начал действовать уже в среду.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Иллюзия уюта: тёплый питомец под боком — это ловушка, которая крадёт ваши силы каждую ночь
Домашние животные
Иллюзия уюта: тёплый питомец под боком — это ловушка, которая крадёт ваши силы каждую ночь
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Еда и рецепты
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Новости спорта
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Популярное
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида

Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.

Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Потерпел фиаско и не сдаётся: что ждёт натриевые АКБ в будущем Сергей Милешкин Секрет спокойного сна: как понять ребёнка, когда он плачет ночью Игорь Буккер Крупнейшие экономики Латинской Америки готовы объединиться, чтобы дать отпор Трампу Любовь Степушова
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Последние материалы
Тайные игры в Белом доме: о чём Эрдоган умолчит перед Трампом
Вера под запретом: власть Армении объявила войну собственной церкви
Неожиданный Макрон: Франция выступила против сбития российских самолетов
Трамп заставит Европу перейти на американский газ: но ему помешают
Новопетриковка в огне: мирные жители под огнем ВСУ
Секретное заявление Трампа — вот что на самом деле хочет Белый Дом
Не дайте саду потерять яркость этой осенью — вот как оживить осенние клумбы
США сказали Москве последнее слово — переговоры или катастрофа
Лебедев сделал септопластику: как дизайнер перенёс операцию на носу
Подпись вместо лица: Трамп добил репутацию Байдена одним фото
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.