Трамп взорвал Европу: первый союзник в ЕС поддержал его критику системы

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, беседуя с корреспондентами на периферии 80-й сессии Генассамблеи ООН, поддержал резкие оценки Дональда Трампа в адрес Евросоюза по теме неуправляемого притока мигрантов.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Евросоюз

Накануне, выступая на той же площадке, глава Белого дома назвал комбинацию проблем с беженцами и дефицитом топлива "двухголовым чудовищем", которое разъедает континент изнутри, и потребовал немедленного пресечения этого процесса.

Словацкий дипломат похвалил американского лидера за ясность в оценке позиции Брюсселя. Он напомнил, что в 2015 году Братислава однозначно отвергла идею квотного распределения таких лиц по государствам объединения. Бланар подтвердил свою полную солидарность с Трампом именно в вопросах контроля за подобными потоками.