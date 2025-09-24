Трамп взорвал Европу: первый союзник в ЕС поддержал его критику системы

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, беседуя с корреспондентами на периферии 80-й сессии Генассамблеи ООН, поддержал резкие оценки Дональда Трампа в адрес Евросоюза по теме неуправляемого притока мигрантов.
Накануне, выступая на той же площадке, глава Белого дома назвал комбинацию проблем с беженцами и дефицитом топлива "двухголовым чудовищем", которое разъедает континент изнутри, и потребовал немедленного пресечения этого процесса.
Словацкий дипломат похвалил американского лидера за ясность в оценке позиции Брюсселя. Он напомнил, что в 2015 году Братислава однозначно отвергла идею квотного распределения таких лиц по государствам объединения. Бланар подтвердил свою полную солидарность с Трампом именно в вопросах контроля за подобными потоками.
