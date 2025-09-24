Эскалатор против мира: в ООН повторился самый неожиданный конфуз недели

В здании штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке эскалаторы продолжают барахлить уже вторые сутки на фоне напряженной недели высокоуровневых дебатов Генассамблеи.

Фото: commons.wikimedia.org by xlibber, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ООН

Делегации вынуждены преодолевать этажи пешком, что добавляет хаоса в и без того загруженную повестку. Об этом сообщают журналисты РИА Новости.

Во вторник американский лидер Дональд Трамп на собственном опыте ощутил неисправность: подъездной механизм внезапно замер, когда он направлялся на сессию. Позже, с трибуны зала, он не преминул поделиться этим курьезом с аудиторией. Представители организации пояснили журналистам, что остановка произошла из-за случайного нажатия на стоп-кнопку — вероятно, рукой кого-то из сопровождающих из его свиты.

В среду ситуация не улучшилась: подъемники то и дело замирают, заставляя дипломатов и чиновников карабкаться по лестницам. Это не первый подобный прокол — в комплексе такие поломки стали почти рутиной, подчеркивая износ инфраструктуры.