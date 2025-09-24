ООН на грани раскола: Финляндия предложила рецепт спасения от устаревшей системы

Финский президент Александр Стубб выступил с инициативой радикально обновить структуру Совбеза ООН, предложив расширить круг постоянных участников.
По его замыслу, это поможет сбалансировать влияние, включив больше голосов из развивающихся регионов.
В своей речи на Генассамблее он настаивал на добавлении минимум двух кресел для азиатских держав, пары для африканских и одного для латиноамериканских стран. Такая корректировка, по мнению Стубба, исправит перекосы, унаследованные от послевоенного устройства мира.
Текущий состав органа, как отметил лидер, все еще несет отпечаток 1945 года и игнорирует сдвиги в глобальной расстановке сил. В эпоху перемен и механизмы управления должны эволюционировать соответственно, чтобы отражать свежие реалии.
Стубб пошел дальше, высказавшись против вето. Он считает, что ни одна сторона не должна иметь такой инструмент, а в случае несоблюдения хартии нарушителя следует лишать права на голосование. Это, по его видению, укрепит авторитет системы.
