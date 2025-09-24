Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:09
Мир

Президент Сербии Александр Вучич на трибуне Генассамблеи ООН резко осудил бомбардировки альянса против Югославии в 1999-м, подчеркнув, что они разрушили основу государственного суверенитета.

Флаг Сербии
Фото: commons.wikimedia.org by Gmihail at Serbian Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Сербии

По его словам, эхо тех событий ощущается и сегодня, подрывая глобальные нормы.

Сербский лидер напомнил, что выборочное толкование правил территориальной неприкосновенности делает их бессмысленными. Такие подрывы закладывают мины под международный порядок, создавая цепную реакцию.

Сербия на собственном опыте узнала, сколько стоит удар по многосторонним механизмам и правовым основам: ровно 26 лет назад ее земли подверглись атаки без мандата Совбеза. Это распахнуло двери хаосу, поставив под удар ключевые постулаты дипломатии.

Вучич заверил, что Белград остается верным этим принципам и настаивает на их универсальном применении, без поблажек для кого-либо. Он вновь обозначил Косово и Метохию как неотчуждаемую территорию страны, описав повседневный гнет, с которым сталкиваются тамошние сербы: от систематической дискриминации со стороны властей в Приштине до постоянного давления и барьеров в жизни.

Конфликт разгорелся из-за стычек между албанскими повстанцами из Освободительной армии Косово и сербскими структурами. Запад обвинил Белград в этнических чистках и гуманитарном кризисе, что послужило поводом для бомбежек НАТО.

Удары длились с конца марта по середину июня 1999-го, обрушившись на Югославию, тогдашний союз Сербии и Черногории, без одобрения мирового сообщества.

Итог оказался трагичным: погибли более 2500 человек, среди них 87 детей, экономика понесла убытки в 100 миллиардов долларов. Врачи фиксируют долгосрочные эффекты от обедненного урана — всплеск раковых болезней, который напоминает о цене тех "гуманитарных" миссий.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
