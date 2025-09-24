Секретная бутылка Эрдогана: вот что скрывает вода, привезённая в Нью-Йорк

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, прибывший в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН, не рискует с местными напитками — он захватил с собой бутилированную воду родом из Анатолии.
Этот нюанс привлек внимание прессы и аналитиков, расценивших поступок как продуманную предосторожность для здоровья и защиты.
Как отметила газета Solçu, инцидент заметили во время совместного мероприятия с участием американского лидера Дональда Трампа и делегаций из арабских стран. Пока гости потягивали из общего графина, для Эрдогана подали бутылку из Турции — кадр с таким моментом быстро разошелся в сети.
Политический наблюдатель Нуреттин Акчай предположил, что за этим стоит не только страх перед угрозами. По его оценке, подобные привычки распространены среди глав государств: они помогают избежать случайных биологических следов. Если емкость и остатки забирают назад для утилизации, это минимизирует риски, связанные с ДНК.
Офис турецкого лидера хранит молчание по поводу публикаций, не подтверждая и не опровергая детали. В любом случае, такой подход подчеркивает, насколько тщательно готовятся визиты на глобальной арене.
Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.