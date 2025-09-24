Бразильский козырь Зеленского: что Лула да Силва пообещал Украине за спиной Путина

Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва провел беседу с Владимиром Зеленским на обочине Генеральной ассамблеи ООН. Инициатива исходила от Киева, как уточнили в окружении южноамериканского политика.

Фото: Bandeira brasileira by Núcleo Editorial, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Бразилии

В ходе разговора бразилец вновь подчеркнул, что конфликт не разрешится силой оружия. Он приветствовал попытки прямого обмена мнениями, запущенные в Стамбуле, а также свежие раунды консультаций на Аляске и в американской столице.

Лула да Силва призвал к большему вовлечению всемирной организации в поиск компромисса, который учел бы заботы о защите обеих сторон. По его убеждению, договоренность о приостановке боевых действий должна стать отправной точкой для более широких дискуссий.