Тайные игры в Белом доме: о чём Эрдоган умолчит перед Трампом

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в предстоящем продуктивном диалоге с хозяином Белого дома Дональдом Трампом. По его словам, это станет полноценным обменом мнениями в столице США уже в ближайший четверг.
Событие намечено на 25 сентября и обещает затронуть ключевые глобальные вопросы.
Представитель турецкой дипломатии ранее намекнул журналистам, что среди приоритетов окажется поиск выхода из украинского кризиса. Однако о каких-либо свежих предложениях или планах пока умалчивают, оставляя пространство для спекуляций.
Эрдоган, подводя итоги недавних консультаций на полях Генассамблеи ООН, отметил их положительный тон. После этого он направится прямиком в американскую столицу, где и состоится эта важная аудиенция с Трампом.
