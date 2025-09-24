Тайные игры в Белом доме: о чём Эрдоган умолчит перед Трампом

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в предстоящем продуктивном диалоге с хозяином Белого дома Дональдом Трампом. По его словам, это станет полноценным обменом мнениями в столице США уже в ближайший четверг.

Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Klimentyev / Russian Presidential Press And Information Office / TASS Эрдоган

Событие намечено на 25 сентября и обещает затронуть ключевые глобальные вопросы.

Представитель турецкой дипломатии ранее намекнул журналистам, что среди приоритетов окажется поиск выхода из украинского кризиса. Однако о каких-либо свежих предложениях или планах пока умалчивают, оставляя пространство для спекуляций.

Эрдоган, подводя итоги недавних консультаций на полях Генассамблеи ООН, отметил их положительный тон. После этого он направится прямиком в американскую столицу, где и состоится эта важная аудиенция с Трампом.