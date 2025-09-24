Лавров и Рубио сверили часы: вот что запустит перезагрузку России и США

На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке российский министр иностранных дел Сергей Лавров и американский госсекретарь Марко Рубио провели переговоры, где обсудили весь спектр взаимодействия между странами.
Особое внимание уделили шансам на возобновление общественных и политических связей.
Собеседники отметили необходимость опираться на позитивный настрой, заданный лидерами России и США. Это должно помочь в налаживании двусторонних связей, где сейчас накопилось немало узлов.
