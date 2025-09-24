Лавров поставил условие: вот что Россия требует от США по Украине

В кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел переговоры с американским госсекретарем Марко Рубио.

Основной упор сделал на последовательности Москвы в реализации договоренностей, выработанных ранее на высшем уровне на Аляске.

По данным официального источника, Россия подтверждает намерение следовать этой стратегии, особенно в контексте украинского противостояния. Это подразумевает совместную работу с Соединенными Штатами по выявлению и ликвидации фундаментальных факторов напряженности.