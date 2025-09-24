В дипломатических кругах не утихают разговоры о недавней встрече российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с американским госсекретарем Марко Рубио.
Вместо речей и заявлений итоги этой беседы выразил всего один жест, который мгновенно разлетелся по сети.
Событие развернулось в среду в Нью-Йорке, где переговоры за закрытыми дверями заняли около часа. Это уже вторая личная встреча собеседников за последние месяцы — первая прошла в июле на полях саммита АСЕАН в Малайзии, где тоже обсуждались ключевые глобальные вопросы.
После выхода из комнаты Лавров не стал общаться с журналистами, но кадр из видеозаписи, распространенный агентством Ruptly, запечатлел выразительный момент: дипломат поднял большой палец вверх. Такой символический сигнал многие расценили как намек на позитивные сдвиги в диалоге между Москвой и Вашингтоном.
Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.