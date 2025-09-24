Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Вашингтон открыто выступает против включения Москвы в управляющий орган глобальной авиационной структуры при ООН.

Boeing 737
Фото: jetphotos.com by KirkXWB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Boeing 737

Это заявление прозвучало от главы транспортного ведомства Шона Даффи, подчеркнувшего позицию своей страны на предстоящих выборах в совет из 36 участников.

По данным источников, такие шаги связаны с общим фоном ограничений, наложенных Западом в ответ на события вокруг Украины. Они включают полный запрет на поставки в Россию пассажирских лайнеров и комплектующих, принуждение к расторжению аренды с местными перевозчиками, а также блокировку сервисов по ремонту и страхованию воздушных судов.

Дополнительно, ряд государств — от Евросоюза и США до Канады — закрыли воздушное пространство для российских бортов. Эти меры, по мнению аналитиков, усложняют работу отрасли и теперь отражаются на международных структурах вроде ИКАО, где борьба за влияние набирает обороты.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
