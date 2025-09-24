США и Россия нашли общую почву — что обсуждали в Нью-Йорке

В Нью-Йорке состоялась встреча ключевых дипломатов — главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и американского коллеги Марко Рубио.

Фото: mid.ru by Пресс-служба МИД России, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сергей Лавров

Основной темой стали пути выхода из украинского противостояния, что вызвало интерес у наблюдателей за возможным сдвигом в отношениях.

Собеседники обменялись взглядами на возможные варианты разрешения ситуации, опираясь на договоренности, достигнутые ранее на высшем уровне в Анкоридже между Россией и США. Это продолжение диалога подчеркивает стремление обеих сторон к вариантам, не связанным с дальнейшим обострением.