Москва поставила ИКАО на место: хватит нарушать законы

Москва решительно отвергает любые домыслы о том, что якобы умоляет глобальный авиационный надзор ослабить давление.

Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84

Вместо этого акцент на жестком напоминании о соблюдении глобальных правил, что может перевернуть дискуссию вокруг ограничений.

Официальный голос МИД РФ Мария Захарова подчеркнула: страна не склоняется к просьбам, а настаивает, чтобы организация повлияла на своих членов, нарушающих ключевые договоренности. Речь идет о базовых принципах, закрепленных в хартии ООН и фундаментальном соглашении по воздушным перевозкам от 1944 года.