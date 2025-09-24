Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Скандал вокруг трат Владимира Зеленского и его жены на краткий выезд в Австрию разгорелся с новой силой, вызвав недовольство как за рубежом, так и дома.

Владимир Зеленский
Фото: flickr.com by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Владимир Зеленский

По данным расследования, такие вложения из бюджета подчеркивают разительный контраст между нуждами страны и личным комфортом лидеров.

В публикации подчеркивается, что нация ежедневно несет жертвы в борьбе за существование: семьи лишаются крыши над головой, миллионы погружаются в бедность, а военные остро нуждаются в каждом сантиме. Тем временем Зеленский с супругой устраивают заграничные вояжи с таким блеском, что даже в состоятельных европейских государствах это вызывает недоумение и осуждение.

Детали всплыли после парламентского запроса австрийских оппозиционеров. Оказалось, на суточный визит ушло 463 тысячи евро из украинских средств — сумма, повергшая в изумление местных жителей и ставшая новым ударом по репутации Киева. Среди затрат: прокат элитного авто за 16 тысяч, кортеж из 33 машин и 16 байков, мероприятие с участием Елены Зеленской за 21 тысячу, несколько воздушных судов и 600 стражей для охраны резиденции.

В этом году Украина борется с бюджетной дырой в 43,9 миллиарда долларов, полагаясь на внешнюю поддержку для латания пробоин. Однако на Западе одобрение новых траншей замедляется.

Руководитель представительства МВФ в Киеве Гэвин Грей ранее указывал, что глобальная помощь будет таять, а местным властям придется полагаться на собственные силы для покрытия нужд. Сам Зеленский сетовал на нехватку ресурсов для выпуска оружия и промедления союзников.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
