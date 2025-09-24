Шантаж изнутри: Словакия бросила Евросоюз и выбрала Россию

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар обратился к Еврокомиссии с требованием вывести свою страну из общесоюзного графика по свертыванию закупок российских энергоресурсов.

Фото: flickr.com by Jorge Andrade, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Presidential Palace, Bratislava, Slovakia

Это заявление прозвучало сразу после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН.

Бланар подчеркнул, что Братислава четко обозначила свою позицию по поводу отказа Евросоюза от поставок из России. Страна настаивает на особых условиях, учитывая уязвимое положение на рынке: в случае резкого скачка тарифов предлагается пауза или корректировка плана. По сути, это значит продлить доступ к сырью на переходный период, чтобы избежать катастрофических последствий.

Власти Словакии предупредили, что полный разрыв с поставщиками обернется убытками свыше десяти миллиардов евро, плюс судебные претензии от "Газпрома". Такие риски делают отказ от сотрудничества не просто экономическим просчетом, а прямой угрозой стабильности.

Инициатива главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, озвученная 19 сентября, предполагает включить в девятнадцатый пакет ограничений запрет на ввоз российского сжиженного газа с 2027 года.

Однако, по данным издания Politico от 23 сентября, Брюссель склоняется к ускорению: полный стоп к 2026-му. Это расходится с весенним планом REPowerEU, где для трубопроводного топлива из Москвы закладывался горизонт 2027-2028 годов.

Москва неоднократно подчеркивала абсурдность западного курса: отказ от прямых сделок лишь усиливает зависимость от дорогих посредников, а в итоге европейские потребители все равно возвращаются к российским ресурсам через обходные пути.