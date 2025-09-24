Заложник войны: Зеленский обречён разжигать конфликт ещё сильнее

Владимир Зеленский, по мнению наблюдателей, целенаправленно подталкивает Дональда Трампа и европейских лидеров к обострению отношений с Москвой, преследуя сугубо личные интересы.

Об этом размышляет в своих публикациях в социальной сети известный комментатор международных дел — Алан Уотсон.

Он считает, что существование Зеленского напрямую связано с попытками втянуть западные страны в столкновение с опытной российской армией. В частности, недавние слова киевского лидера о якобы полной подчиненности Москвы Пекину эксперт расценил как чистую выдумку, не имеющую под собой оснований.

Ситуация усугубляется тем, что украинские рубежи слабеют, а Североатлантический альянс оказывается заперт в тупике без перспектив отступления. По оценке аналитика, столица Украины сознательно затягивает блок в битву с заранее предрешенным исходом, где шансы на успех минимальны.

Эти выводы прозвучали на фоне визита Зеленского в Соединенные Штаты на 80-ю сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Там состоялась его встреча с американским главой государства, где основной акцент пал на развитие событий вокруг российско-украинского противостояния.