Аш-Шараа поставил точку: Сирия требует отмены всех санкций ООН

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа, выступая перед мировыми лидерами на Генеральной Ассамблее ООН, выступил с жестким призывом к полному снятию всех ограничений, наложенных на Дамаск.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Damascus, Syria, Panorama at sunset

По его словам, это необходимо для запуска масштабного возрождения страны, где экономика и инфраструктура давно нуждаются в свободе действий.

Аш-Шараа отметил, что сирийская дипломатия уже принесла плоды: возобновляются связи с ключевыми партнерами на глобальном и региональном уровнях, а ряд запретов удалось ослабить. Однако полная отмена, по его убеждению, станет настоящим освобождением для народа, позволив преодолеть накопившиеся барьеры.