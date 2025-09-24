Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Очереди у посольства Японии растут: зачем туристы готовы ждать по 7 часов
Лавров и Рубио сверили часы: вот что запустит перезагрузку России и США
Лавров поставил условие: вот что Россия требует от США по Украине
Условия освобождения: какие требования Дмитрий Дибров предъявил жене для согласия на развод
Лавров показал большой палец: вот что на самом деле решили Россия и США
Небо закрывается: США объявили войну российской авиации
США и Россия нашли общую почву — что обсуждали в Нью-Йорке
Москва поставила ИКАО на место: хватит нарушать законы
Зеленский в Вене: один день роскоши за полмиллиона евро Украины

Аш-Шараа поставил точку: Сирия требует отмены всех санкций ООН

0:45
Мир

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа, выступая перед мировыми лидерами на Генеральной Ассамблее ООН, выступил с жестким призывом к полному снятию всех ограничений, наложенных на Дамаск.

Damascus, Syria, Panorama at sunset
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Damascus, Syria, Panorama at sunset

По его словам, это необходимо для запуска масштабного возрождения страны, где экономика и инфраструктура давно нуждаются в свободе действий.

Аш-Шараа отметил, что сирийская дипломатия уже принесла плоды: возобновляются связи с ключевыми партнерами на глобальном и региональном уровнях, а ряд запретов удалось ослабить. Однако полная отмена, по его убеждению, станет настоящим освобождением для народа, позволив преодолеть накопившиеся барьеры.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Новости спорта
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
Новости спорта
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
Популярное
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида

Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.

Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Потерпел фиаско и не сдаётся: что ждёт натриевые АКБ в будущем Сергей Милешкин Секрет спокойного сна: как понять ребёнка, когда он плачет ночью Игорь Буккер Крупнейшие экономики Латинской Америки готовы объединиться, чтобы дать отпор Трампу Любовь Степушова
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Последние материалы
Очереди у посольства Японии растут: зачем туристы готовы ждать по 7 часов
Лавров поставил условие: вот что Россия требует от США по Украине
Условия освобождения: какие требования Дмитрий Дибров предъявил жене для согласия на развод
Лавров показал большой палец: вот что на самом деле решили Россия и США
Небо закрывается: США объявили войну российской авиации
США и Россия нашли общую почву — что обсуждали в Нью-Йорке
Москва поставила ИКАО на место: хватит нарушать законы
Зеленский в Вене: один день роскоши за полмиллиона евро Украины
Шантаж изнутри: Словакия бросила Евросоюз и выбрала Россию
Заложник войны: Зеленский обречён разжигать конфликт ещё сильнее
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.