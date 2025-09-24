Президент Сербии Александр Вучич, беседуя с журналистами на русском языке в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, выделил нынешний уровень взаимодействия с Россией как исключительно продуктивный.
Белград полон оптимизма относительно перспектив роста этих связей, охватывающих широкий спектр сфер.
Вучич подчеркнул, что существующие рамки уже демонстрируют солидные результаты, и выразил надежду на новые возможности для их усиления, что могло бы принести взаимную выгоду.
Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.