Очень высокий уровень: Вучич раскрыл истинное состояние дел с Россией

Мир

Президент Сербии Александр Вучич, беседуя с журналистами на русском языке в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, выделил нынешний уровень взаимодействия с Россией как исключительно продуктивный.

Фото: flickr.com by European People's Party, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ вучич

Белград полон оптимизма относительно перспектив роста этих связей, охватывающих широкий спектр сфер.

Вучич подчеркнул, что существующие рамки уже демонстрируют солидные результаты, и выразил надежду на новые возможности для их усиления, что могло бы принести взаимную выгоду.