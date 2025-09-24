Щит Путина: Сербия раскрыла секрет своей неуязвимости

Президент Сербии Александр Вучич, общаясь с представителями СМИ на русском языке в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, подчеркнул ощущение надежной опоры со стороны России.
Особенно это касается вопросов обороны границ и национальной автономии, где Белград видит последовательную помощь.
Вучич отметил, что такая позиция Москвы имеет весомое значение для его государства, и выразил личную признательность Владимиру Путину за последовательную солидарность в этих деликатных темах.
