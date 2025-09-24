Хорошие переговоры гарантированы: раскрыты карты разговора с Сербией

Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич подтвердил планы на встречу с Сергеем Лавровым в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН.

Фото: commons.wikimedia.org by Gmihail at Serbian Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Сербии

Диалог запланирован на вторую половину дня в среду, и белградский дипломат настроен оптимистично, предвкушая конструктивный обмен мнениями. Об этом он заявил РИА Новости.

По его словам, повестка должна пройти в позитивном ключе, что отражает растущий интерес Белграда к укреплению связей с Москвой на фоне глобальных вызовов.