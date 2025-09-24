Хорошие переговоры гарантированы: раскрыты карты разговора с Сербией

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич подтвердил планы на встречу с Сергеем Лавровым в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН.

Флаг Сербии
Фото: commons.wikimedia.org by Gmihail at Serbian Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Сербии

Диалог запланирован на вторую половину дня в среду, и белградский дипломат настроен оптимистично, предвкушая конструктивный обмен мнениями. Об этом он заявил РИА Новости.

По его словам, повестка должна пройти в позитивном ключе, что отражает растущий интерес Белграда к укреплению связей с Москвой на фоне глобальных вызовов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
