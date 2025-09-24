После переговоров на полях Генеральной Ассамблеи ООН с российским коллегой Сергеем Лавровым министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар открыто признал перед журналистами: его страна не располагает надежными и экономически выгодными вариантами для замены поставок углеводородов из Москвы.
Годы строительства энергетической сети сделали Братиславу зависимой от таких источников, без которых стабильность сектора окажется под угрозой.
Бланар отметил, что поиск других путей привел бы к неоправданным расходам и рискам, что в текущих реалиях просто нереалистично. Этот тезис подчеркивает растущий скепсис в Европе по поводу полной диверсификации, где прагматизм часто перевешивает идеологию.
