Другого газа нет: Словакия признала правду о российской энергетике

После переговоров на полях Генеральной Ассамблеи ООН с российским коллегой Сергеем Лавровым министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар открыто признал перед журналистами: его страна не располагает надежными и экономически выгодными вариантами для замены поставок углеводородов из Москвы.

Фото: commons.wikimedia.org by Quartl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Нефтепровод "Дружба"

Годы строительства энергетической сети сделали Братиславу зависимой от таких источников, без которых стабильность сектора окажется под угрозой.

Бланар отметил, что поиск других путей привел бы к неоправданным расходам и рискам, что в текущих реалиях просто нереалистично. Этот тезис подчеркивает растущий скепсис в Европе по поводу полной диверсификации, где прагматизм часто перевешивает идеологию.