США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум

0:44 Your browser does not support the audio element. Мир

В ходе переговоров в Нью-Йорке госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио обратился к российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову с настоятельной просьбой внести вклад в стабилизацию ситуации вокруг Украины.

Фото: Telegram / МИД России by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ США и Россия

Встреча прошла в среду на фоне международных дискуссий, и американская сторона подчеркнула необходимость в поиске решений.

По информации из заявления Госдепартамента, дипломат напомнил о позиции президента Дональда Трампа по скорейшему завершению противостояния. Он акцентировал, что для прочного перемирия необходимы ощутимые действия со стороны Москвы, способные заложить основу для длительного спокойствия в регионе.