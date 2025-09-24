США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум

В ходе переговоров в Нью-Йорке госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио обратился к российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову с настоятельной просьбой внести вклад в стабилизацию ситуации вокруг Украины.
Встреча прошла в среду на фоне международных дискуссий, и американская сторона подчеркнула необходимость в поиске решений.
По информации из заявления Госдепартамента, дипломат напомнил о позиции президента Дональда Трампа по скорейшему завершению противостояния. Он акцентировал, что для прочного перемирия необходимы ощутимые действия со стороны Москвы, способные заложить основу для длительного спокойствия в регионе.
