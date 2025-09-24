Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

После переговоров на полях Генеральной Ассамблеи ООН с российским коллегой Сергеем Лавровым министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар поделился с прессой мыслями о влиянии европейских ограничений.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
По его словам, Москва сумела перестроиться под новые реалии, в то время как континентальные страны ощущают тяжелый удар по своим бюджетам и рынкам.

Бланар отметил, что девятнадцать волн запретов от Брюсселя не повлияли на курс Кремля. Вместо этого Россия углубила партнерства с Пекином и государствами Глобального Юга, что позволило ей обойти барьеры эффективнее, чем это удалось самому Евросоюзу. В итоге, по оценке дипломата, негативные эффекты для экономик Европы оказались куда более ощутимыми, чем ожидалось.

