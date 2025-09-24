Ирландский журналист Чей Боуз поделился наблюдениями о том, как слова Владимира Зеленского все реже вызывают интерес даже среди традиционных партнеров на Западе.
Он с иронией указал, что украинский лидер упрекает мировые структуры в медлительности помощи своей стране, хотя слушатели на его недавнем выступлении едва заполнили половину зала.
Боуз связал такую атмосферу с нарастающим раздражением западных стран от непрекращающихся обвинений в адрес Зеленского.
В понедельник глава украинского государства прибыл в Нью-Йорк на 80-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Ключевым моментом визита стала встреча с президентом США Дональдом Трампом, где обсуждались аспекты российско-украинского противостояния.
