Тегеран получил ядерные коды Израиля: Иран ворвался в самое сердце Тель-Авива

Министр разведки Исламской Республики Иран Исмаил Хатиб раскрыл детали необычной операции, в ходе которой бойцы элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сумели незаметно пробраться на один из наиболее охраняемых объектов в стране.

Речь идет о исследовательском центре по ядерным разработкам, расположенном в окрестностях города Димона. По его словам, акция прошла в условиях повышенной секретности и потребовала тщательной подготовки.

В результате разведчики заполучили обширный массив конфиденциальных материалов. Среди них — личные данные, включая имена, места жительства и профессиональные контакты, 189 специалистов из сферы военной науки и ядерной физики. Кроме того, были извлечены сведения о научных инициативах, в которых задействованы эти фигуры.

Хатиб отметил, что перечень ключевых персоналий продолжает расширяться по мере анализа поступающей информации.

Полученные разведданные охватывают не только человеческий фактор, но и инфраструктуру. В частности, они содержат координаты и характеристики нескольких закрытых военных баз Израиля с двойным назначением — якобы гражданским и реально стратегическим. Некоторые из этих целей уже подверглись ударам со стороны иранских сил в ходе недавнего 12-дневного противостояния, что подчеркивает практическую ценность добытого.

Это не первый подобный успех Тегерана в информационной войне.

Еще в начале июня ведомство Хатиба анонсировало захват значительного объема засекреченных бумаг, касающихся израильской атомной программы. По оценке министра, эти архивы представляют собой настоящую кладезь для спецслужб, которая способна существенно усилить оборонительные и наступательные возможности Ирана в регионе.