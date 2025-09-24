Трамп бросил России вызов: в Америке объяснили призыв к Украине вернуться к границам 1991 года

Американский лидер Дональд Трамп, упомянув шанс для Киева восстановить прежние рубежи, преследует цель подтолкнуть Москву к диалогу.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Такие выводы сделали в Белом доме, как передал канал CNN со ссылкой на своих осведомленных источников.

Во вторник, после беседы с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН, Трамп высказался в том духе, что с помощью европейских союзников Украина способна вернуть свои земли в изначальном облике, а возможно, и расширить их. Зеленский потом признался, что слова собеседника его озадачили. При этом хозяин Белого дома подчеркнул: для Киева пора переходить к активным шагам.

По мнению аналитиков CNN, подобная публичная позиция — редкость среди руководителей НАТО — призвана разогнать процесс примирения между сторонами. Изменение тона в речах Трампа якобы рассчитано на то, чтобы вынудить российскую столицу согласиться на переговоры.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что свежие реплики американского президента по украинскому вопросу, судя по всему, возникли под впечатлением от разговора с Зеленским и отражают его взгляд на вещи. В то же время в Москве не фиксировали прямых слов Трампа о свертывании курса на разрешение кризиса.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал готовность Москвы к беседе с Киевом по политическим моментам урегулирования в любом формате.

Однако ответ на предложение о формировании трех экспертных групп по гуманитарным, военным и политическим темам — выдвинутое Россией на стамбульских встречах 2022 года — от Украины так и не поступил. К тому же именно Зеленский отказался от поездки в столицу России по приглашению Владимира Путина для обсуждения перспектив.