Москва и Анкара заключили секретный альянс: что сулит России новый договор

Столицы России и Турции нацелились на расширение связей в сфере бизнеса и обмена традициями.

Фото: commons.wikimedia.org by Kafkasmurat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Турции

Недавно они утвердили план совместных действий на период с 2026 по 2029 год, об этом поведали представители российской дипмиссии в Турции для РИА Новости.

Группа специалистов из столичной администрации, возглавляемая министром и главой отдела внешнеторговых и зарубежных контактов Сергеем Череминым, прибыла с деловой поездкой в Анкару.

Там Черемин провел беседу с градоначальником города Мансуром Явашем. В итоге стороны скрепили подписями договор о взаимодействии между московским правительством и анкарским самоуправлением. Такие отношения городов-близнецов длятся с 1992 года, отметили в посольстве.

В тот же день в здании Торговой палаты Анкары состоялся форум под названием "Москва — Анкара. Шаг в будущее сотрудничества", где собрались предприниматели из обеих стран для обсуждения перспектив.

Культурная часть поездки порадовала публику выступлением джаз-бэнда под управлением Вячеслава Эйленкрига и запуском экспозиции снимков "Москва сегодня". К участникам обратился с напутствием исполняющий обязанности главы российского представительства в Турции Алексей Иванов.

На следующий день Черемин осмотрел Аллею товарищества Москвы и Анкары в сердце одного из городских садов. Вместе с турецкими чиновниками он поговорил о проектах по ее обновлению и озеленению, добавили в диппредставительстве.