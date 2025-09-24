Москва и Анкара заключили секретный альянс: что сулит России новый договор

Столицы России и Турции нацелились на расширение связей в сфере бизнеса и обмена традициями.
Недавно они утвердили план совместных действий на период с 2026 по 2029 год, об этом поведали представители российской дипмиссии в Турции для РИА Новости.
Группа специалистов из столичной администрации, возглавляемая министром и главой отдела внешнеторговых и зарубежных контактов Сергеем Череминым, прибыла с деловой поездкой в Анкару.
Там Черемин провел беседу с градоначальником города Мансуром Явашем. В итоге стороны скрепили подписями договор о взаимодействии между московским правительством и анкарским самоуправлением. Такие отношения городов-близнецов длятся с 1992 года, отметили в посольстве.
В тот же день в здании Торговой палаты Анкары состоялся форум под названием "Москва — Анкара. Шаг в будущее сотрудничества", где собрались предприниматели из обеих стран для обсуждения перспектив.
Культурная часть поездки порадовала публику выступлением джаз-бэнда под управлением Вячеслава Эйленкрига и запуском экспозиции снимков "Москва сегодня". К участникам обратился с напутствием исполняющий обязанности главы российского представительства в Турции Алексей Иванов.
На следующий день Черемин осмотрел Аллею товарищества Москвы и Анкары в сердце одного из городских садов. Вместе с турецкими чиновниками он поговорил о проектах по ее обновлению и озеленению, добавили в диппредставительстве.
