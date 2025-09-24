Война за ваши деньги: Зеленский скинул Украину на плечи стран ООН

Владимир Зеленский в своем выступлении перед Генеральной Ассамблеей ООН возложил на страны-участницы ответственность за установление перемирия на своей территории.

Он подчеркнул, что конфликт уже затронул огромное количество людей по всему миру, и никто не может игнорировать его последствия.

Зеленский обратился напрямую к делегатам, отметив, что теперь от их решений зависит, смогут ли они внести вклад в разрешение ситуации или предпочтут сохранять экономические связи с Россией. По его словам, именно выборы этих государств определят будущее не только Украины, но и глобальной стабильности.