Владимир Зеленский в своем выступлении перед Генеральной Ассамблеей ООН возложил на страны-участницы ответственность за установление перемирия на своей территории.
Он подчеркнул, что конфликт уже затронул огромное количество людей по всему миру, и никто не может игнорировать его последствия.
Зеленский обратился напрямую к делегатам, отметив, что теперь от их решений зависит, смогут ли они внести вклад в разрешение ситуации или предпочтут сохранять экономические связи с Россией. По его словам, именно выборы этих государств определят будущее не только Украины, но и глобальной стабильности.
Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.