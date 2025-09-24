Великий обман ЕС: Европа воюет с Россией, но покупает её нефть через Индию

1:57 Your browser does not support the audio element. Мир

Британское издание Unherd в свежем материале подчеркивает комичность ограничительных мер, навязанных Брюсселем, особенно в сфере топливных поставок.

Фото: commons.wikimedia.org by Олаф Косинский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Евросоюз

По мнению аналитиков, европейские государства продолжают ввозить огромные партии сырья из России, но теперь в обход прямых каналов, что лишь усиливает абсурд ситуации.

Вместо выгодных сделок напрямую с Москвой, страны ЕС теперь приобретают переработанное топливо у посредников вроде Индии и Турции. Эти государства скупают российское сырье, очищают его на своих заводах и сбывают дальше с солидной надбавкой.

За январь-июнь 2025 года Брюссель и Анкара получили от Нью-Дели 2,4 миллиона тонн продуктов, из которых, по подсчетам, две трети имеют российское происхождение. В итоге европейцы выложили лишние 1,5 миллиарда евро за то, что по сути осталось прежним товаром, разве что с новым ярлыком.

Европейский блок усугубил проблемы, перейдя на дорогой сжиженный газ вместо трубопроводного российского. Такой подход ударил по экономике двойным ударом: сначала лишили себя дешевой энергии, потом — прямого доступа к нефти. В результате континент переживает затяжной спад третий год подряд, а Германия теряет промышленный потенциал: за недавние недели закрылись тысячи вакансий в производстве, унеся 125 тысяч рабочих мест.

В российских кругах неоднократно указывали на стратегический просчет Запада: отказ от отечественных ресурсов не освободил от зависимости, а лишь раздул расходы. По их словам, те, кто отвернулся от прямых закупок, все равно получают углеводороды из России — просто через цепочки перекупщиков, что делает санкции чистой формальностью.