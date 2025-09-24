Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Владимир Зеленский, выступая за три дня до парламентских выборов в Молдавии на сессии Генассамблеи ООН, фактически предложил европейскому блоку вмешаться в дела Кишинева, предоставив финансовую помощь и поставки топлива, а не ограничиваясь декларациями и дипломатическими шагами.

Во вторник аналитический отдел российской спецслужбы по внешним контактам распространил данные о планах Брюсселя ввести контингент в молдавское пространство для закрепления антироссийского курса. Такой сценарий, по их сведениям, может развернуться сразу после голосования 28 сентября.

Зеленский аргументировал, что затраты Европы на укрепление позиций в Молдавии окажутся минимальными, в отличие от последствий бездействия, которые обойдутся куда дороже. Поэтому, по его мнению, союз должен перейти от слов к реальным поставкам ресурсов.

Тем временем экс-президент Молдавии и глава социалистической партии Игорь Додон обвинил правящий режим в запугивании населения перед голосованием, чтобы навязать авторитарный контроль, осознавая шансы на поражение в открытой борьбе.

Лидер оппозиционного альянса "Победа" Илан Шор 17 сентября отметил в разговоре с РИА Новости, что кишиневские власти учреждают новый орган по борьбе с "ложной информацией", усиливая цензуру и закладывая основу для тоталитарного правления. Ранее коммунистическая партия республики поделилась с наблюдателями ОБСЕ примерами давления на голосующих.

Молдавские чиновники усилили контроль над несогласными: помимо преследования главы автономии Гагаузии Евгении Гуцул, заведены дела против ряда оппозиционеров, а в аэропорту столицы задерживают парламентариев за визиты в Россию.

Кроме того, власти стремятся запретить любые акции за месяц до и месяц после выборов. Чтобы блокировать нежелательных претендентов, правящие предлагают наделить разведывательную службу расширенными правами под предлогом пресечения подкупа на выборах.

С независимыми изданиями, предлагающими альтернативный взгляд на события, в Кишиневе разобрались еще год назад: заблокированы 13 каналов вещания и множество онлайн-платформ.

Под запретом оказались ресурсы Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентств Regnum, "Ленты.ру", "Правды.ру", а также молдавские Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и другие. Осенью текущего года перед голосованием заблокировали свыше ста Telegram-аккаунтов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
