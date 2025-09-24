Евротройка против Тегерана: кто на самом деле боится ядерного Ирана

Глава иранского государства Масуд Пезешкиан с трибуны Генассамблеи ООН подчеркнул, что Тегеран никогда не преследовал и не будет преследовать цель создания ядерного арсенала.

Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Ирана

Он расценил инициативу "евротройки" — Великобритании, Германии и Франции — по возобновлению глобальных ограничений против Ирана как шаг, противоречащий международному праву.

28 августа эти страны обратились в Совет Безопасности ООН с требованием активировать механизм возврата санкций, ранее аннулированных в рамках соглашения 2015 года. 19 сентября СБ отклонил предложение о сохранении их отмены, что приведет к автоматическому восстановлению мер после 27 сентября.

Пезешкиан напомнил о фетве, запрещающей в Иране разработку оружия массового уничтожения на религиозных основаниях. Он обвинил "евротройку" в содействии американскому давлению, направленному на отмену ядерной сделки, но отметил, что подобная акция встретила сопротивление среди участников СБ ООН.

Накануне верховный духовный лидер Али Хаменеи подтвердил: Иран не видит нужды в атомном оружии, не планирует его применять и не подчинится требованиям по урановому обогащению.

Конфронтация обострилась в ночь на 13 июня, когда Израиль начал военную кампанию, обвинив Тегеран в тайной ядерной программе. Атаки затронули ядерные комплексы в Фордо, Натанзе и Исфахане, а также командные центры, ученых и аэродромы.

Иран опроверг претензии и контратаковал, что спровоцировало двенадцатидневный обмен огнем. США включились однократно, нанеся удар 22 июня по тем же объектам.

В ответ Тегеран вечером 23 июня поразил базу Эль-Удейд в Катаре, но сразу обозначил позицию против дальнейшего накала. Президент США Дональд Трамп после инцидента выразил оптимизм, что это позволит разрядить обстановку и открыть дверь к стабильности на Ближнем Востоке. Он также сообщил о договоренностях между Израилем и Ираном о прекращении огня, которое через сутки оформят как официальное завершение боевых действий.