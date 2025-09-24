Тюрьма для священника: власть Армении душит непокорную церковь

Адвокат арестованного архиепископа Микаэла Аджапахяна Ара Зограбян сообщил, что его команда подаст апелляцию на решение ереванского суда, признавшего священнослужителя виновным в публичных призывах к захвату власти.

В среду судья Армине Меликсетян оставила в силе арест клиента, не изменив статус его содержания под стражей.

Зограбян охарактеризовал вердикт как предсказуемый и незаконный, подчеркнув, что окончательный размер наказания определят 29 сентября. По его оценке, власти намерены удерживать архиепископа за решеткой вплоть до парламентских выборов в 2026 году, что приведет к тюремному сроку. Наказание по этой статье может достигать пяти лет заключения.

Ранее подзащитный настаивал на полном оправдании, расценивая разбирательство как несоответствующее нормам. В то же время прокурор Ваан Арутюнян настаивал на признании вины и вынесении сурового приговора, ссылаясь на использование СМИ и сетевых платформ в предполагаемых нарушениях.

Напряжение между армянским правительством и Армянской апостольской церковью (ААЦ) усилилось после того, как в конце мая премьер Никол Пашинян опубликовал в соцсетях материалы с грубыми выпадами против духовенства, включая нецензурные выражения. Позже он инициировал реформу процедуры выбора главы церкви, предлагая усилить влияние государства на этот процесс.

В поддержку ААЦ арестовали бизнесмена и филантропа Самвела Карапетяна, что спровоцировало протесты среди армянской диаспоры по всему миру.

Они осудили давление на церковь и ее защитников как неприемлемое. Аналогично под стражу взяли лидера движения "Идтивая борьба" архиепископа Баграта Галстаняна, который в 2024 году возглавлял акции с требованиями отставки Пашиняна. В конце июня силовики Службы национальной безопасности ворвались в резиденцию католикоса в Эчмиадзине, чтобы схватить Аджапахяна, но наткнулись на сопротивление прихожан и клириков. Сам иерарх отверг обвинения как подтасованные.