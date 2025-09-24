Тайфун Рагаса обрушился на Китай — россияне чудом избежали беды

Дипломатические представительства России в южных районах Китая не зафиксировали запросов от соотечественников на фоне разрушительного тайфуна "Рагаса", обрушившегося на регион в среду.

Фото: commons.wikimedia.org by TAMGLWUCONG Kitteam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Китая

Об этом проинформировали корреспондента РИА Новости сотрудники консульств в Гонконге и Гуанчжоу.

В генконсульстве Гонконга уточнили, что среди россиян не отмечено жертв или нуждающихся в срочной помощи. Аналогичная картина сложилась в диппредставительстве провинции Гуандун: никаких сигналов от граждан РФ не поступало.

По данным местных властей Гуанчжоу, стихия уже оставила город позади. С 18:00 по местному времени (13:00 по московскому) возобновили полеты самолетов и движение поездов, а предприятия и школы постепенно возвращаются к обычному графику. В аэропорту "Байюнь" стартовала посадка на утренний рейс в сторону Москвы, ранее отмененный из-за непогоды.

Супертайфун пронесся над Гонконгом и около 17:00 по местному времени 24 сентября достиг берегов курортного острова Хайнань в Гуандуне. Хотя метеослужбы Гонконга снизили степень тревоги, чиновники все равно призывают жителей оставаться бдительными. В результате разгула стихии в мегаполисе получили повреждения не менее 101 человека.