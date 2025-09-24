Нефтяной скандал в ЕС: Венгрия раскрыла карты европейского лицемерия

Венгерский глава внешнеполитического ведомства Петер Сийярто подверг критике попытки европейских партнеров осудить Будапешт за закупки энергоносителей у Москвы.

Фото: commons.wikimedia.org by Cancillería del Ecuador from Ecuador, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Петер Сийярто

По его словам, Венгрия приобретает лишь малую долю — около 2,2% — от всего объема российского нефтяного сбыта за рубеж, в отличие от других стран ЕС, которые маскируют свои поставки через цепочки посредников и получают значительно больше.

В интервью телеканалу M1 министр отметил, что подобные упреки в адрес венгерской стороны служат отвлекающим маневром. Они позволяют западноевропейским государствам утаить факт продолжения крупных импорта из России под видом других источников. Это подтверждается статистикой: на Венгрию приходится минимум от общего потока.

Сийярто также обратил внимание на резкий рост закупок нефти из азиатских регионов в Европе — в 10-12 раз за последние годы.

Такой скачок, по его мнению, свидетельствует о переориентации российских поставок через третьи страны, что делает позицию критиков Будапешта откровенно двуличной: они порицают открытую торговлю Венгрии, игнорируя свои собственные скрытые сделки.